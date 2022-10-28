طعن ماري لاعب مونزا الإيطالي ووفاة موظف جراء هجوم في مركز تجاري في ميلانو

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أمس أن بابلو ماري لاعب فريق مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعرض للطعن مع أربعة أشخاص آخرين في مركز تجاري ببلدة أساجو على مشارف ميلانو.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 46 عاما وأن الدافع وراء الهجوم غير واضح.



ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري البالغ من العمر 29 عاما في مونزا على سبيل الإعارة قادما من آرسنال.



وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "علمت للتو بما حدث. أعرف أن (المدير الفني) إيدو كان على اتصال بأقاربه. إنه في المستشفى ولكن يبدو أنه بخير".



وكان أرتيتا يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه خارج أرضه أمام أيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وقال أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لمونزا عبر تويتر "عزيزي بابلو، نحن جميعا هنا قريبون منك ومن عائلتك..نحبك. واصل القتال كما تعلمت أن تفعل ذلك دوما. أنت محارب وستتعافى قريبا".



وحسب الشواهد الأولية، استبعد المحققون أن تكون هناك خلفية إرهابية للرجل منفذ الهجوم، 46 عاما، وهو إيطالي الجنسية.



وتمكن مارة من السيطرة عليه بعد الجريمة داخل أحد محل السوبر ماركت، وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه.