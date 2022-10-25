وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب

توفي، الثلاثاء، المحامي المصري الشهير، فريد الديب، بعد معاناة مع المرض، ولم يتم تحديد موعد جنازته حتى الآن.

ولم تعلن أسرة المحامي الكبير بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، أبرزها محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.