استدعاء ترامب رسميا للشهادة بشأن "هجوم الكابيتول"

أصدرت لجنة الكونغرس الأميركي، المكلفة بالتحقيق في أحداث الشغب واقتحام الكابيتول العام الماضي، مذكرة استدعاء رسمية للرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته.

وقال النائب الديمقراطي بيني طومسون، عن ولاية مسيسبي: "مطلوب منه (ترامب) الرد على أفعاله (في الأحداث)".

وفي حال لم يمتثل ترامب للاستدعاء، فقد يواجه اتهامات جنائية والسجن.

وتبحث اللجنة المختارة من الكونغرس في أحداث اقتحام مؤيدي ترامب لمقر الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021، اعتراضا على إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وجاء قرار الاستدعاء للرئيس الجمهوري السابق بالإجماع من جانب أعضاء اللجنة التسعة من الجمهوريين والديمقراطيين، يوم الخميس، وسيدلي بشهادته تحت القسم ويقدم وثائق تتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول.