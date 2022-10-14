بايدن سيعلن إجراءات لخفض أسعار المحروقات

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، أنه سيكشف "الأسبوع المقبل" عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات التي تسبب ارتفاعها بوضع حزبه الديمقراطي في موقف سيئ قبل أقل من شهر من الانتخابات النصفية.

وقال بايدن خلال زيارة إلى لوس أنجليس إن "أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية، وعلينا مواصلة العمل لخفضها. سيكون لدي المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

ومنذ أشهر عدة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.