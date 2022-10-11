وفاة 4 أشخاص جرفتهم السيول في الجزائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، وفاة أربعة أشخاص جرفتهم السيول جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

وكانت المصالح المدنية عثرت اليوم على جثتي شخصين، أب (60 عاماً) وابنه (30 عاما)ً كانا على متن شاحنة، وجرفتهما المياه في ولاية تيارت غرب البلاد.

وأشارت الحماية المدنية، في حسابها على موقع "فيس بوك" إلى تسجيل حالة وفاة بولاية سعيدة، بالإضافة إلى إجلاء تسعة أشخاص محاصرين في مناطق مختلفة، ولفتت إلى العثور على جثة طفل (13 عاماً) جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة.