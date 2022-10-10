"جوليا" تقتل 5 أشخاص في أميركا الوسطى

حصد الإعصار جوليا الذي بات عاصفة استوائية بعدما ضرب غواتيمالا، اليوم الاثنين، أرواح خمسة أشخاص في السلفادور وهندوراس ملحقاً الكثير من الأضرار في دول أخرى من أميركا الوسطى.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن "عين العاصفة جوليا تغلغلت في أراضي غواتيمالا ويتوقع أن تتبدد بحلول المساء فيما تواصل توجهها إلى جنوب غواتيمالا".

وأوضح المركز أن "جوليا" الذي كان إعصارا من الفئة الأولى ضرب ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي فجر الأحد ولا يزال يشكل خطرا لاحتمال حصول فيضانات وانزلاقات تربة قد توقع ضحايا في أميركا الوسطى وفي جنوب المكسيك.