زيلنسكي: "قتلى وجرحى" في موجة القصف على كييف ومدن أوكرانية اليوم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عن سقوط قتلى وجرحى في سلسلة من عمليات القصف غير المسبوقة منذ أشهر من حيث نطاقها، وذلك بعد عملية تفجير دمرت جزءا من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.



وإلى العاصمة الأوكرانية كييف، أفيد عن قصف كذلك على لفيف في غرب البلاد بعيدا عن خط الجبهة، وعلى دنيبرو (وسط) وزابوريجيا (جنوب). وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "يحاولون تدميرنا جميعا، إزالتنا عن وجه الأرض".

