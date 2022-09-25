الإعصار فيونا يتحول إلى عاصفة مدارية في كندا

تتجه العاصفة المدارية فيونا التي تم خفض تصنيفها من إعصار نحو الشمال، اليوم الأحد، بينما تستمر في فقدان قوتها تدريجياً، بعدما ضربت سواحل شرق كندا وتسببت بفقدان امرأة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل.

وتصل فيونا إلى بحر لابرادور برياح تبلغ سرعتها 80 كلم في الساعة وتستمر بعصف رياح عاتية على شمال نيو فاوند لاند وجنوب شرق لابرادور ومناطق في جنوب شرق كيبيك، وفق المركز الكندي للأعاصير، وستنخفض سرعة الرياح في وقت لاحق اليوم.

وجرفت المياه امرأتين في مقاطعة نيو فاوند لاند،. وتم إسعاف إحدى الضحيتين التي دمرت العاصفة منزلها ونُقلت إلى المستشفى، فيما لا تزال الأخرى مفقودة.

واقتلعت العاصفة أشجارا وجرفت منازل ودمرت خطوط الكهرباء قاطعةً التيار عن نحو 500 ألف منزل في مقاطعة نوفا سكوشا، وجزيرة برنس إدوارد، ونوفو برونزويك.