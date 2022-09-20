بسبب صاعقة.. حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا

قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إنه تم إخماد حريق تسببت فيه عاصفة رعدية في مصفاة بويرتو لاكروز النفطية، أمس، دون وقوع إصابات بشرية أو تعطل العمليات.

وهذه أحدث واقعة تتعرض لها مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في مرفأ وقود وناقلة، فضلا عن تكرار تسرب الغاز وانقطاع الكهرباء.

ووفقا لمصادر وصور شاهدتها رويترز فقد عمل رجال الإطفاء في شركة النفط الحكومية وأطقم أخرى لساعات لإخماد النيران، التي اندلعت بعد الظهر في أحد مستودعات الرواسب، لتتسبب في تصاعد عمود طويل من الدخان وانتشار جزيئات سوداء على الشواطئ القريبة.

وقال العيسمي للتلفزيون الحكومي "أخمدنا الحريق تماما منذ ساعات قليلة". وأضاف أن إنتاج البنزين لم يتأثر.

وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.