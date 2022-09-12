تذكار على هيئة "قنبلة" يتسبب في حملة أمنية بألمانيا

تسبب تذكار من بولندا على هيئة قنبلة يدوية في استدعاء وحدة من خبراء المفرقعات إلى مطار جزيرة أوزيدوم الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين أن العملية الأمنية تسببت في تعطيل ركاب طائرات أخرى.

واكتشف حراس الأمن القنبلة اليدوية المزعومة في حقيبة يد سائحة تبلغ من العمر 78 عاما قادمة من لوكسمبورج.

وأوضحت المرأة أنها اشترت "التذكار المضحك" في مدينة "اشوينواويشتشه" البولندية المجاورة، موضحة أن التذكار عبارة عن ولاعة على هيئة قنبلة يدوية.

وللتأكد من صحة البيانات، استدعت السلطات خبراء قاموا بفحص القنبلة المزعومة واستبعدوا أي مخاطر منها.

وألغت السلطات الإنذار التحذيري في المطار بعد حوالي 90 دقيقة.

وتتكون جزيرة أوزيدوم من جزأين ألماني وبولندي، وتشمل "اشوينواويشتشه" التي تعتبر أكبر مدينة في الجزيرة ويصل إليها العديد من السائحين بالطائرة.