طيار يهدد بالسقوط عمداً على أحد المتاجر الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، أن قائد طائرة صغيرة هدد بالسقوط بها عمداً على أحد متاجر سلسلة وول مارت في ولاية مسيسبي، ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وذكرت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغاً بالتهديد في وقت سابق اليوم السبت وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت الشرطة في بيان: "تم إخلاء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق الناس".

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما بدا أنها طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض. وذكرت صحيفة ديلي جورنال أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.