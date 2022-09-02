وزارة النقل السورية: العمل جار لعودة مطار حلب للخدمة

علنت وزارة النقل السورية أنها تواصل العمل لإعادة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتبارا من ظهر اليوم بعد قصف صاروخي إسرائيلي مساء يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان "تتابع كوادرنا الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي".

وأشار البيان إلى أن الكوادر الفنية "تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكلٍ كامل للخدمة بدءاً من اليوم الجمعة في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي من دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد".

ولفت البيان إلى أنه "بالنسبة لمطار دمشق الدولي فالتوقف لبعض التجهيزات التي تضررت جراء الاعتداء الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي".