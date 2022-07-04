بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة.. المئات يتظاهرون في أوهايو الأميركية

المصدر: وكالات

تظاهر مئات الأشخاص، أمس، في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بعد بثّ مقطع فيديو يُظهر رجُلاً أسودَ يُقتل برصاص الشرطة.

وكان جايلاند ووكر (25 عامًا) قد قتل في 27 يونيو الماضي أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة، في حين أظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الشرطة أوضحت أن والكر كان لديه مخالفة مرور واحدة وليس لديه سجل جنائي وأنها سعت في البداية لإيقافه بسبب مخالفة مرورية.

وقالت الشرطة إن ثمانية ضباط متورطين بشكل مباشر في إطلاق النار منحوا إجازة إدارية وفقا لسياسة الإدارة.

وأوضحت الشرطة خلال المؤتمر الصحافي أنه "تم العثور على مسدس في وقت لاحق في سيارة السيد ووكر وأنه تم العثور على غلاف رصاصة حيث قالوا إنه أطلق النار وأنه يتفق مع السلاح الذي تم العثور عليه في سيارة السيد ووكر.

وأظهرت صورة ثابتة نشرتها الشرطة مسدسًا على المقعد وخاتمًا ذهبيًا يعود لصديقة ووكر التي قضت مؤخرًا في حادث سيارة.

وكانت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعت إلى يوم رابع من التظاهرات في مدينة أكرون التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند، وظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة، وفقا لما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.

ووجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون، أمس، دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل الرجل الأسود الذي قال محاميه إنّه أصيب بـ60 طلقة.

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