دبلوماسي ألماني: بوتين يسعى لإحداث أزمات جوع في الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: برلين - د ب أ

صرح سفير ألماني سابق بروسيا بأنه يرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى بشكل مقصود لإحداث أزمات جوع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الدبلوماسي الألماني روديغر فون فريتش لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الهدف هو زعزعة استقرار أوروبا من خلال حركات لجوء هائلة.

وتابع فون فريتش قائلا: "تقوم حسابات بوتين على أنه بعد انقطاع توريدات الحبوب سوف يهرب الأشخاص الجوعى من هذه المناطق ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثلما قام ملايين السوريين من قبل فرارا من أهوال الحرب".

وأضاف أنه لهذا السبب تعيق روسيا حاليا أن تصدر أوكرانيا الحبوب وتقصف صوامع الحبوب، وقال: "من خلال موجات لاجئين جديدة يرغب (بوتين) في زعزعة استقرار أوروبا وحشد ضغط سياسي كي تتنازل دول غربية عن موقفها الصارم ضد روسيا. هذه هي إدارة حربه الهجينة الجديدة".

يشار إلى أنه يندرج ضمن مفهوم الحرب الهجينة أيضا أن يتم استخدام وسائل غير عسكرية مثل الهجمات السيبرانية أو حملات التضليل الإعلامي.

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