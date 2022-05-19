بريطانيا توصي بجرعات كورونا التعزيزية لهذه الفئة

المصدر: لندن - د ب أ

أوصى مستشارو التطعيمات البريطانيون بجولة جديدة من الجرعات التعزيزية ضد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الخريف، قائلين إن تهديد الجائحة يمكن أن يرتفع مجددا فيما يقترب الشتاء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إنه يجب عرض جرعة أخرى على من يبلغون 65 عاما وأكثر ونزلاء دور الرعاية والعاملين بها، وموظفي الصحة والرعاية الاجتماعية الذين يعملون في الخطوط الأمامية، وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 64 عاما المدرجين بين مجموعة المخاطر المرضية.

تأتي الحملة الجديدة عقب جولة الجرعات التعزيزية في الربيع التي جرى تقديمها لعدد محدود، بما في ذلك الذين يبلغون 75 عاما فأكثر.

تأتي الخطوة في وقت يشهد تراجع انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، رغم أن سلالات أخرى يمكن أن تظهر وأظهرت الدراسات أن الوقاية التي توفرها التطعيمات تتراجع مع الوقت.

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