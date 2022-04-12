"كودياك".. دب أوكراني يلجأ إلى هولندا

المصدر: ليفانت – وكالات

وجد "كيريوشا"، وهو دب سيرك بني يبلغ 24 عاماً عاش في ظروف مأساوية في أوكرانيا، قبل أن يتخلّى عنه مالكه الذي خرج للقتال، ملاذاً في هولندا بفضل مؤسسة وحديقة حيوانات.

وذكرت حديقة الحيوانات في رينن وسط هولندا، في بيان: "نهاية الأسبوع الماضي، ذهبت مؤسسة (بيرز إن مايند) للبحث عن دب بني في أوكرانيا كان يعيش في ظروف مروعة منذ 18 عاماً".

وقد تدهور وضع الدب بشكل كبير خلال الحرب لدرجة أن المؤسسة بذلت قصارى جهدها لإجلاء الدب من منطقة الحرب في أسرع وقت ممكن، وهي عملية محفوفة بالمخاطر، بحسب حديقة الحيوانات التي وصل اليها الحيوان، الأحد.

ويعيش الدب "كيريوشا" في قفص صغير في مجمع فندقي منذ سنوات، وفق حديقة الحيوانات الهولندية. وتفاقم الوضع بسبب النزاع في أوكرانيا بعدما تخلّى عنه صاحبه للمشاركة في القتال.

وأوضحت إنغريد فيرميولين، مديرة مؤسسة "بيرز إن مايند" الناشطة في سبيل رعاية الدببة، أنه "مع استمرار الحرب، لم يعد المالكون قادرين على رعاية الحيوان".

ونقل البيان عن فيرميولين قولها "الغذاء أصبح نادراً ونشهد الآن التخلي عن هذه الأنواع من الحيوانات بشكل روتيني بسبب التهديد الوشيك بالحرب".

وكان "كيريوشا" دب سيرك في السنوات الست الأولى من حياته، قبل وضعه في فندق يضم مخيماً للأطفال، حيث عاش في قفص على أرضية خرسانية "بالكاد يمكنه التحرّك فيها"، بحسب حديقة حيوانات "أوفيهندز دينيربارك" في منطقة رينن الهولندية.

بعد فترة حجر صحي، سيعيش الحيوان مع دببة أخرى تعرضت لسوء معاملة، في غابة تديرها المؤسسة وحديقة الحيوانات. وعلى غرار بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا، استقبلت هولندا حيوانات أوكرانية تعاني صدمة ونقصاً في التغذية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news