عرض تسريبات خطيرة لأول مرة على التلفزيون في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يواصل مسلسل "الاختيار3" كشف العديد من أسرار الفترة التي شهدت أحداثا مثيرة وانتفاضات في مصر عقب عام 2012.

وحسب "روسيا اليوم"، عرض المسلسل تسريبا حقيقيا يظهر فيه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، قائلا لأحد الأشخاص: "إنتو متخافوش من سيطرة الإخوان على البلد بشكل ديمقراطي، ده سؤال أنا بطرحه لحضرتك. لو إنتو مخوفتوش من الحكاية دي يبقى حضراتكم مبتفكروش في مستقبل مصر، ودا مش طبيعي يبقى الجيش المصري غايب عنه مستقبل مصر".

وأضاف أبو الفتوح: "منطلق كلامي هو الخوف على مؤسسة الجيش وغيرتي عليها. أنا والله لو أختار بينه وبين أي حد من حضراتكم هدي صوتي لأي واحد فيكم من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي".

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل مواجهة بين وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، ومرشد "الإخوان" محمد بديع، يعاتب فيها المرشد المؤسسة العسكرية على التباعد بينها وبين الجماعة، وعدم السماح لأعضاء الجماعة بالانضمام للقوات المسلحة.

في هذه المواجهة، يرد وزير الدفاع وقتها السيسي بأن "الإخوان" يقومون بالتدخل في أمور لا تخصهم، وأن رئيس الدولة رئيس كل المصريين سواء "الإخوان" أو غيرهم، ولا يجوز لـ"الإخوان" التدخل في مؤسسات الدولة كما يفعل خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي بذهابهما بمطالب وأوامر الجماعة إلى الأجهزة الأمنية.

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