ستة قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - أ ف ب

قتل ستة أشخاص على الاقل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الاحد، كما ذكرت الشرطة.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر: "حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم". وكانت الشرطة دعت الناس قرابة الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) إلى تجنب المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت أشخاصا يهربون فيما يمكن سماع إطلاق نار.

ووقع إطلاق النار في منطقة وسط المدينة التي تضمّ العديد من الحانات والمطاعم.

ويضاف هذا الحادث الى سلسلة من عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حيث استخدمت الأسلحة النارية في 40 ألف واقعة وفاة سنويا بما في ذلك حالات الانتحار.

ويمثّل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق في الولايات المتحدة حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبيا مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.

وثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة تُرتكب بأسلحة وما زال عدد الأسلحة النارية المباعة مستمرا في الارتفاع. فقد بيع أكثر من 23 مليون سلاح ناري عام 2020، وهو رقم قياسي، و20 مليونا عام 2021.

وفي يونيو 2021، قال 30 في المئة من البالغين الأميركيين إنهم يملكون سلاحا واحدا على الأقل وفقا لإحصاء أجراه مركز "بيو".

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