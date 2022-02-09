أمير أردني يرزق بمولوده السابع .. وهذا اسمه

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

استقبل الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدلله الثاني، مولوده الجديد من زوجته الأميرة بسمة العتوم.

واختار الأمير حمزة لمولوده الحديد اسم "محمد"، وذلك بحسب البيان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي قبل دقائق.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "رزق الأمير حمزة بن الحسين والأميرة بسمة (أمس) الثلاثاء، الموافق الثامن من شهر شباط ٢٠٢٢ ميلاديةمولودًا اسمياه محمدا، جعله الله قرة عين لوالدية".

وبهذا النبأ، يكون لدى الأمير حمزة ستة أطفال من زوجته الأميرة بسمة، وهم:

زين بنت حمزة (2012)

نور بنت حمزة (2014)

بديعة بنت حمزة (2016)

نفيسة بنت حمزة (2018)

حسين بن حمزة (2019)

وللأمير حمزة ابنة من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم هي الأميرة هيا بنت حمزة (2007).

يذكر أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب ضد الملك بمساعدةرئيس الديوان السابق، باسم عوض الله، الذي يقضي حكمًا بالسجن حاليًا.

ولد الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله (مواليد 29 مارس 1980 –) هو الابن الأكبر للملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نورالحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

كان الأمير حمزة بن الحسين ضابطًا سابقًا في الجيش الأردني.

ذكرت الملكة نور في سيرتها الذاتية أنها هي والملك حسين سميا حمزة بهذا الاسم نسبة لحمزة بن عبد المطلب.

في 29 أغسطس 2003 عقد قرانه على الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول التي أصبحت تلقب بعد الزواج بنور حمزة، وأنجب منها الأميرة هيا (ولدت في 18 أبريل 2007)، إلا أنهما انفصلا في شهر سبتمبر من عام 2009.

وفي 11 يناير 2012 أعلن عن خطوبته من الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، من قرية كفرخل في جرش.

وعُقد القران في 12 يناير، ولقبت بعد ذلك بالأميرة بسمة حمزة، وأنجبا الامراء زين ونور وبديعة ونفيسة وحسين.ش

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news