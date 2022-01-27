أميرة موناكو ما زالت تتعافى من مشاكل صحية

المصدر: باريس - رويترز

قال القصر الملكي في موناكو إن الأميرة شارلين لن تحضر مهرجان سانت ديفوتي الوطني السنوي اليوم الخميس حيث ما زالت تتعافى من مشاكل صحية سابقة.

أضاف القصر اليوم الخميس أن الأميرة، المولودة في جنوب إفريقيا، لا تزال تحتاج لبضعة أسابيع للتعافي كما أنها تخضع لعلاج في الأسنان.

وتزوجت شارلين الأمير ألبرت حاكم موناكو عام 2011. وينفي القصر بشكل مستمر تقارير إعلامية عن حدوث خلافات بين الزوجين.

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