الديوان الملكي بالسعودية يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلن الديوان الملكي في السعودية اليوم وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 19/ 6/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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