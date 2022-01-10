مصرية الأصل.. وفاة أورا هرتسوج والدة رئيس إسرائيل الحالي وزوجة السابق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفيت أورا هرتسوج، والدة الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوج، وزوجة الرئيس السابق حاييم هرتسوج مساء أمس، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال اليوم الإثنين.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت: ننعى السيدة هرتسوج، والدة رئيس إسرائيل الحالي، وقرينة الرئيس الأسبق، التي توفيت الليلة الماضية.

وذكر جندلمان، أن أورا هرتسوج ولدت في مدينة الإسماعيلية بمصر في العام 1924، وهاجرت إلى إسرائيل في العام 1946، مشيرًا إلى أنها خدمت كضابطة في صفوف الجيش الإسرائيلي إبان حرب 48.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس، إن إسرائيل تسلمت أمس 5000 جرعة علاج مضاد لفيروس كورونا، من إنتاج شركة ميرك، موضحًا أن هذه الجرعات تناسب المرضى الذين يتعرضون لخطر عال، وذلك بالإضافة إلى أدوية فايزر المتوفرة لدى إسرائيل.

وأكد بينيت أن موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون لن تدوم إلى الأبد، وستجتازها إسرائيل بعد عدة أسابيع صعبة.

وذكر أن حملة تقديم التطعيم تحقق نجاحًا باهرًا، موضحا أنه خلال 24 ساعة تلقى 100 ألف إسرائيلي التطعيم بالفعل أو حجزوا دورًا لتلقيه، مشددًا على أهمية التطعيمات للحماية من الإصابة بحالة مَرضية خطيرة ومن الحجر الصحي.

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