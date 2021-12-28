فرنسا تمنح أطقم تمريض الرعاية المركزة علاوة شهرية

المصدر: باريس - رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستمنح أطقم التمريض في وحدات الرعاية المركزة علاوة شهرية 100 يورو بدءا من يناير ، في إطار سعيها لتحسين ظروف عمل الأطقم المنهكة بفعل مكافحة كوفيد-19.

وأضاف خلال زيارة لوحدة رعاية مركزة في كريتيه قرب باريس "الأمر يتعلق بتحسين الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات الرعاية المركزة وتقدير مهارات العاملين بها".

تأتي العلاوة قبيل مجموعة أكبر من الإجراءات سيعلنها وزير الصحة أوليفيه فيران في الأسبوع المقبل لسد العجز في عدد العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة.

وشهدت فرنسا زيادة قياسية في الإصابات مع الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات العامة.

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