موقف محرج أمام العدسات.. بايدن ينسى وظيفة وزير دفاعه (فيديو)

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج أمام عدسات وكالات الأنباء العالمية عندما نسي وظيفة وزير الدفاع.

وحدث الموقف المحرج أمس الخميس أثناء مراسم منح ميدالية الشرف (أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة) إلى عدد من العسكريين الذين شاركوا في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.

وقال بايدن خلال المراسم: "لابد أن أشكر جميع الضيوف البارزين الحاضرين هنا: رئيس الأركان المشتركة ووزير.. وزير.. وزير.. الوزير أوستن”.

وعلق العديد من الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي على زلة لسان بايدن الجديدة هذه، وهي ليست الأولى من نوعها.

وسبق أن خلط بايدن بين سورية وليبيا وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والأسبق باراك أوباما وبين كلمتي “التصعيد” و”التطعيم”، بالإضافة إلى نسيانه اسم رئيس الوزراء الأسترالي سكتوت موريسون.



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