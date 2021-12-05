إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا"

المصدر: لندن - د ب أ

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن جميع المسافرين القادمين إلى إنجلترا سيُطلب منهم إجراء فحص كورونا قبل المغادرة إليها، وفي الوقت ذاته أضافت الحكومة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جاويد قوله إن الحكومة قررت التحرك بعد تلقي بيانات جديدة حول انتشار السلالة "أوميكرون"، التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وتابع "وقت ما علمنا بهذه السلالة الجديدة كانت استراتيجيتنا هي كسب الوقت. قلنا دائمًا أننا سنتحرك بسرعة إذا تطلبت البيانات الجديدة ذلك".

وأضاف "علمنا خلال الأيام الأخيرة بوجود عدد كبير من حالات الاصابة المتزايدة المرتبطة بالسفر مع نيجيريا".

وأشار "هناك 27 حالة بالفعل في إنجلترا وهذا الرقم آخذ في الارتفاع. كما أن نيجيريا حاليا تحتل المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا من حيث عدد حالات الإصابة بأوميكرون".

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في وقت لاحق إن الرقم الصحيح هو 21.

وقالت الحكومتان في اسكتلندا وويلز إنهما تتبنيان إجراءات مماثلة.

يشار إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، فإنه اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح يوم غد الاثنين، سيجري السماح للمواطنين البريطانيين والايرلنديين القادمين من نيجيريا فقط بدخول البلاد ويجب عليهم الخضوع للعزل في فندق للحجر الصحي تديره الحكومة.

كما أنه اعتبارًا من الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء، سيُطلب من أي مسافر قادم إلى المملكة المتحدة من دول ليست مدرجة في القائمة الحمراء إجراء فحص كورونا قبل مغادرة الدولة القادم منها بحد أقصى 48 ساعة قبل المغادرة، بغض النظر عن تلقي التطعيم.

وسيُنظر إلى الإعلان كعلامة على القلق المتزايد داخل الحكومة البريطانية من التهديد الذي تمثله السلالة أوميكرون.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اجراء فحص ما قبل المغادرة تسبب في غضب وفزع في قطاع السفر بالكامل- في الوقت الذي كانت تتزايد فيه الحجوزات مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

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