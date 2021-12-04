ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تناول وجبة من سلسلة مطاعم ‏‏"ماكدونالدز" للوجبات السريعة في مركز "والتر ريد" العسكري الطبي، أثناء تلقيه العلاج من فيروس ‏كورونا العام الماضي.‏

جاء ذلك ضمن مقتطفات كتاب جديد لكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، الذي اطلعت عليه مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ماغي هابرمان.

وكتبت هابرمان بموقع "تويتر": "لقد أحضر ترامب وجبة "ماكدونالدز" إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي، بعد أن تعاطى عقار الأجسام المضادة "ريجيرون"، وفقا لكتاب ميدوز".

وتابعت هابرمان نقلا عن الكتاب أن "ترامب كان عليه أن يتناول طعامه من "ماكدونالدز" في المستشفى وهو يرتدي درعا للوجه بناء على أوامر الطبيب، وهو الأمر الذي لم يثر إعجاب الرئيس الأميركي السابق" حسب سبوتنيك.

وعادة ما تتكون وجبة دونالد ترامب المفضلة من "ماكدونالدز" من شطيرتي "بيغ ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش"، وشوكولاتة الشعير، بحسب كتاب صادر عن مساعديه السابقين في حملته الانتخابية، كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي.

ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية لطلب ترامب (75 عاما) من "ماكدونالدز" ما يقرب من 2500 سعرة حرارية، أو حوالي يوم واحد من الطعام لرجل في مثل سنه.

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