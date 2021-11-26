فضيحة.. الهند تروج لصور مطار صيني صممته زها حديد على اعتبار أنه مشروع وطني قيد الإنشاء

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حجر الأساس لمطار نويدا الدولي الشهير في جوار أوتار براديش أمس الخميس.

وقد تم الإعلان عن المطار، الذي يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 1300 هكتار من الأراضي، بأنه سيكون أكبر مطار في آسيا.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المطار بحلول عام 2024 وستكون لديها القدرة على خدمة حوالي 12 مليون مسافر سنويًا.

وفي الوقت نفسه، تم إجراء العديد من مقاطع الفيديو الترويجية للمطار على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعطي مقاطع الفيديو هذه للمواطنين الهنود فكرة تقريبية عن شكل المطار بمجرد اكتماله.

وقام العديد من المواطنين، بمن فيهم القادة ووزراء الحكومة الهندية، بمشاركة الفيديو على حساباتهم.

وتم أيضًا نشر مقطع الفيديو نفسه في الحساب الرسمي على "تويتر" لمنصة حكومية وهي MyGov، ولكن تم حذفه لاحقًا.

ومع ذلك، اتضح أن الفيديو استخدم صورة لمطار في بكين.

وشارك محمد الزبير، مؤسس مشارك لموقع التحقق AltNews، صورة الخطأ الفادح وأشار إلى أن تصميم نجم البحر الظاهر في تمثيل رسومي لمطار نويدا، ما هو إلا مطار داشينغ الدولي.

وباستخدام البحث عن الصور، نجد أيضًا أن الصورة المتداولة هي لمطار بكين داشينغ الدولي في الصين الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، حيث تم افتتاح المطار في سبتمبر 2019.

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