«دبي الدولي» يتصدر مؤشر الترابط الجوي.. ويتفوق 40% على أقرب منافسيه

حافظ مطار دبي الدولي على صدارة مطارات آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «مؤشر الترابط الجوي» لعام 2025، وفقاً لأحدث تقرير أصدره «مجلس المطارات الدولي» لمنطقتي «آسيا والمحيط الهادئ» و«الشرق الأوسط».

ويغطي «مؤشر الترابط الجوي» 315 مطاراً، منها 277 مطاراً في آسيا والمحيط الهادئ و38 مطاراً في الشرق الأوسط، ويقيس الترابط المباشر وغير المباشر وترابط المطارات المحورية، مع الأخذ في الاعتبار الوزن الاقتصادي للوجهات وجودة الاتصال وكفاءته.

وواصل مطار دبي الدولي تصدره قائمة المطارات الأكثر ترابطاً جوياً في المنطقتين، متقدماً على مطار شنغهاي بودونغ الدولي، ومطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، فيما جاء مطار قوانغتشو باييون الدولي في جمهورية الصين الشعبية بالمركز الرابع، تلاه كل من: مطار حمد الدولي في قطر، ثم مطار سنغافورة شانغي، ومطار بكين العاصمة في الصين، ومطار بانكوك سوفارنابومي في تايلاند، ومطار طوكيو هانيدا في اليابان، ومطار هونغ كونغ الدولي.

كما تصدر مطار دبي الدولي مؤشر ترابط المطارات المحورية، مع تسجيله نتيجة تفوق بنحو 40% على أقرب منافسيه، يليه «مطار شنغهاي بودونغ».

وصنف التقرير «مطار زايد الدولي» في العاصمة أبوظبي ضمن المطارات الأكثر تحسناً في فئة المطارات التي تستقبل بين 25 و40 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب «مطار نوي باي الدولي» في العاصمة الفيتنامية هانوي، و«مطار تان سون نهات الدولي» في مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية.

بدوره، جاء مطار الشارقة الدولي ضمن المطارات التي سجلت أقوى التحسينات في فئة المطارات التي تستقبل بين 15 و25 مليون مسافر سنوياً.

وبحسب التقرير، سجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 21% في الترابط الجوي خلال عام 2025، مدفوعة بتوسع نطاق شركات الطيران الخليجية، في حين نما الترابط الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%.

وأظهر المؤشر أن 74% من المطارات الـ 315 المشمولة بالدراسة سجلت نمواً إيجابياً في الترابط الجوي خلال العام 2025، فيما ارتفع المؤشر الإجمالي بنسبة 11%، مقارنة بنمو بلغ 14% في العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن المطارات المحورية الكبرى واصلت قيادة النمو، إذ سجلت نسبة تراوح بين 83% و97% منها، نمواً في الترابط، مدفوعة بتوسع شبكات شركات الطيران واستمرار الطلب على السفر الدولي