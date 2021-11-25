إخلاء سبيل كويتي متهم بسرقة مليار ونصف جنيه من بيع أرض في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل مواطن كويتي "رئيس مجلس إدارة شركة"، بكفالة 20 ألف دينار في قضية سرقة مليار ونصف جنيه مصري (نحو 28.9 مليون دينار كويتي)، عن طريق بيعه لأرض الشركة التي يترأسها في مصر، والتي تعتبر فرعا من الشركة الرئيسية في الكويت.

وكان الشاهد الأول في القضية (رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيسية للشركة التي يترأسها المتهم) والذي تقدم بالشكوى أكد ان المُبلغ ضده استصدر توكيلات لآخرين، وتصرف في بيع ارض للشركة مع عدم تخويله بذلك، اضافه إلى عدم سداده المبلغ الذي باع فيه الأرض وهو ما دعاه لتقديمه الى المحاكمة.

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