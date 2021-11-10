مصر.. إلغاء العمل باختبار كورونا السريع في مطار القاهرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت مصر إلغاء العمل باختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا في مطار القاهرة الجوي، الذي يتم تطبيقه منذ مايو الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية في ذلك الحين.

وذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن اختبار كورونا السريع، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد جاء بناء على منشور صادر عن وزارة الصحة المصرية بهذا الشأن.

وتابعت: "يقضي هذا المنشور بإلغاء العمل باختبار كورونا السريع اعتبارا من اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أنه كان يستهدف الكشف عن المصابين من الدول ذات الإصابات العالية قبل دخولهم إلى مصر.

ولفتت إلى أن قرار الإلغاء يشمل القادمين من دول هي (الهند وبنغلاديش وبوتان وباكستان وفيتنام وميانمار ونيبال وسيريلانكا ودول من أميركا اللاتينية).

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أنه سيتم الاكتفاء فقط بتطبيق اختبار كورونا السريع على حالات الطوارئ ومن كانوا مشاركين في التجمعات البشرية الحاشدة قبل وصولهم للمطار.

ويشمل منشور وزارة الصحة المصرية المنافذ البرية والبحرية والجوية، بحسب الصحيفة المصرية التي أشارت إلى أنه سيتم إلزام القادمين بإجراء تحليل "بي سي آر" قبل دخولهم البلاد بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

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