قطار يدهس ثلاثة جزائريين في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن قطارا قتل ثلاثة مهاجرين جزائريين في جنوب غرب فرنسا أثناء استلقائهم على قضبانه وأصاب رابعا بجراح خطيرة.

وقال ضابط بالشرطة إن أربعة مهاجرين كانوا على السكة الحديد بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا (0300 بتوقيت جرينتش) عندما دهسهم قطار متجه إلى بوردو.

وأضاف الضابط أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور بينما أصيب آخر بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

وقال جيروم بورييه، المدعي العام في بايون، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "جميع الضحايا يحملون جنسية الجزائر"، مضيفا أن ثلاثة منهم كانوا هدفا لإجراءات تتعلق بوجودهم بشكل غير قانوني في إسبانيا.

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