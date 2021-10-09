"عُمان عظيمة بشعبها" يتصدر "تويتر".. "ملحمةٌ سُطرت بأيدي شعب لا يبخل العطاء"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #عُمان_عظيمة_بشعبها، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تكانف العمانيين، أمس، لمواجهة آثار الاعصار "شاهين" الذي تسبب في أضرار كبيرة على ولايتي السويق والخابورة وأجزاء من ولايتي صحم والمصنعة، حيث توجه أكثر من 15 ألف متطوع و 3000 معدة لمساندة الجهود الحكومية والعسكرية التي أطلقت فرقاً بالآلاف من أجل إعادة الخدمات وتقديم الدعم للمتضررين وتزويدهم بمختلف احتياجاتهم الأساسية.

وأثار تكاتف العمانيين إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا من خلال الوسم عن إعجابهم وفخرهم بالشعب العماني الذي عكس موقفه الروح الواحدة لأبناء السلطنة.

ووصف مغردون ما حدث، أمس، بـ "الملحمة" التي سطرها أبناء سلطنة عمان بكل ما يمتمتعون به من بذل وعطاء، فقال أحدهم: "ملحمةٌ سُطرت بأيدي شعبٍ لا يبخل عن البذلِ والعطاء".

وقال آخر: "بارك الله بالعمانيين الذين سطروا أمس ملحمة وطنية خالدة في مواجهة آثار الإعصار المداري شاهين الذي تسبب في حدوث أضرار كارثية".

وقال مغردون إن إعصار "شاهين" تسبب بخسائر مادية كبيرة، إلا أن القيم الانسانية والوطنية وحب البلاد هي التي انتصرت وكسبت الرهان، فقال أحدهم: "خسرنا المأوى و الممتلكات والمؤن وانتصرت معنا القيم والإنسانية والوطنية وحب عُمان فكسبنا الرهان، وسنظل أوفياء من كرامِ العرب".

وأكد مغردون على أن هذه الأزمة أثبتت تماسك الشعب العماني كيد واحدة لرفع الأضرار عن بلاده، كما أنه قدم صورة مشرفة من صور التلاحم، فقال أحدهم: "الشعب العماني أثبت ولله الحمد قوة هذا الوطن وتماسك أبنائه، ووحدتهم وتماسكهم، وترابطهم، وقد ظهر ذلك جليا في صورة مشرفة من صور التلاحم، والتآزر بعد إعصار شاهين".

من جانبهم تداول مغردون مقاطع فيديو لتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة للأشختص المتضررين، ومقاطع لآلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع لتنظيفها والمساهمة في إعادة فتحها.

كما تم نشر مقاطع فيديو للمتطوعين وهم يقولون إنهم لن يغادروا المكان قبل أن يعود "مشرقا" كما كان.

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