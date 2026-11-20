هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطان عُمان، هيثم بن طارق والشعب العُماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد"..

وتابع سموه قائلا: "تجمعنا روابط أخوة راسخة.. ومحبة تتوارثها الأجيال.. نسأل الله أن يديم على عُمان عزها وازدهارها.. وعلى شعبها الخير والرخاء.. وأن يديم المحبة والأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".