عروسان يطلبان من الضيوف عبر "واتساب" دفع ثمن شرائح كعكة الزفاف

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في واقعة غريبة، كشف ضيف حفل زفاف كيف طُلب منه العروسان دفع أموال إضافية لمجرد أنه تناول قطعة إضافية من كعكة الزفاف في حفل الاستقبال، بدلاً من قطعة واحدة فقط.

شارك الضيف، الذي يُعتقد أنه من المملكة المتحدة، في محنته الغريبة بعض مواقع الأخبار المثيرة للدهشة، وقال إنه صُدم لتلقي الطلب من العروس عبر الرسائل النصية، بعد أيام فقط من الزفاف.

على ما يبدو، كان الزوجان حديثًا يشاهدان لقطات كاميرات المراقبة من حفل زفافهما وأمسكوا بالضيف الذي أخذ شرائح إضافية من كعكة زفافهما. أرسلوا له أولاً مقطع فيديو على "واتساب" حيث شوهد وهو يلتقط شريحة ثانية من الكعكة.

وأجاب الضيف المرتبك: "ما تقصده يا دنو".

"مرحبًا ، كنا ننظر إلى كاميرات المراقبة ورأينا أن لديك قطعتين من كعكة الزفاف. لقد أعلنا أن كل ضيف يجب أن يدفع لكل شريحة ولاحظنا أنك دفعت ثمن شريحة واحدة فقط"، وعاد الزوج وكتب: "من فضلك قم بإرسال 3.66 جنيه إسترليني في أسرع وقت ممكن".

اتضح لاحقًا أنه كان من المتوقع أن يدفع جميع الضيوف مقابل كل قطعة كعك في حفل الزفاف!

صُدم مستخدمو الإنترنت بسماع هذا الطلب الغريب والمضحك، وسخروا من الزوجين اللذين كانا يراجعان لقطات كاميرات المراقبة لحفل زفافهما لمطالبة ضيوفهما بمقابل شرائح الكعك بدلاً من الاستمتاع بشهر العسل.

وكتب أحد المستخدمين، "إنه لأمر خجول للغاية أن تطلب من الضيوف دفع ثمن الكعكة، ناهيك عن مراجعة اللقطات ثم فوترة الضيوف بعد الحقيقة مقابل 3.66 جنيه إسترليني! كيف لا يشعرون بالحرج؟".

وعلق آخر قائلاً: "أحب أن أقضي أول أيامي الثمينة كمتزوج حديثًا يراجع الدوائر التلفزيونية المغلقة لمعرفة أي من أحبائي يمكنني التخلص منه مقابل 3.66 جنيه إسترليني"، قال أحدهم.

وأضاف آخر: "الدفع مقابل كل شريحة أمر صعب أيضًا، ولكن إرسال تغذية الفيديو الفعلي هو مستوى آخر تمامًا من الجنون! هذا ما جعلني أكثر دهشة".

في حادثة غريبة مماثلة، جعل زوجان ضيوف حفل زفافهما يغسلون الأطباق عندما اختاروا "الخدمة الذاتية" بعد تفجير ميزانيتهم ​​في مكان "باهظ الثمن".

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