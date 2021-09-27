ماكرون يقدم شكوى في مصور عرض صورته بزي السباحة

المصدر: باريس - رويترز

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إن معرض «رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم» أُقيم في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

أضافت أن شكوى انتهاك الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين.

ورفض قصر الإليزيه، الذي اتصلت به رويترز، التعليق على التقارير.

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