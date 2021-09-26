"قنبلة" تعيق الوصول إلى مراكز الاقتراع غربي ألمانيا

المصدر: فوبرتال - د ب أ

بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ، في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا، تمت مناشدة المواطنين في أحد الأحياء بهذه المدينة عدم الذهاب إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج".

وقالت متحدثة باسم مجلس مدينة فوبرتال صباح اليوم الأحد إن هناك 5 مراكز اقتراع في محيط مكان وجود القنبلة، وأوضحت أنه يتم مناشدة المواطنين الموجودين في محيط مكان العثور على القنبلة، البقاء في منازلهم حاليا وعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

ومن المخطط أن يتم نزع فتيل القنبلة ظهر اليوم. وإذا تحقق ذلك سيتم فتح الطريق إلى مراكز الاقتراع.

وقالت المتحدثة إن إمكانية الإدلاء الأصوات بالنسبة لمن يرغبون متاحة في مراكز الاقتراع بشكل عام حتى السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

يذكر أنه تم العثور على القنبلة مساء أمس السبت. وتم إخلاء المنازل المحيطة بها على بعد 250 مترا ليلة السبت/الأحد.

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