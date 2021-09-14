ذهب العريس لإحضار الماء فهربت العروس بالنقود والمجوهرات

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

في واقعة درامية أخرى لتقليد الأفلام الهندية، هربت عروس هندية بالنقود والمجوهرات المملوكة لعريسها وأصهارها في ولاية أوتار براديش في مينبوري.

حدثت القضية، التي تشبه حبكة فيلم Dolly Ki Doli للمخرج سونام كابور لعام 2015، عندما كانت العروس المتزوجة حديثًا في طريقها إلى منزل أهل زوجها مع زوجها.

تم الإبلاغ عن هذا الحادث من قرية باراونكا بمنطقة مركز شرطة مينبوري بيوار، حيث تم ترتيب زواج شاب يدعى راجو من خلال وسيط زواج.

في البداية، وضع الوسيط شرطًا أمام والد راجو، حيث طلب منه دفع 80000 روبية للفتاة، ووافق والد راجو على الشرط ليتمكن من تزويج ابنه.

ووفقًا للصفقة، تزوجت امرأة شابة من راجو في معبد شيتلا دهام في 17 أغسطس، بعد أخذ المال.

بالإضافة إلى ذلك، قدم والد راجو، راجندرا، الملابس والمجوهرات والعديد من الهدايا لزوجة ابنه.

بعد انتهاء حفل الزفاف، الذي لم يوثق، غادر راجو إلى منزله مع العروس الجديدة.

وعندما وصل الزوجان إلى موقف الحافلات للصعود إلى الحافلة، قالت العروس إنها شعرت بالعطش وطلبت من راجو إحضار زجاجة ماء لها.

وعندما عاد العريس راجو بزجاجة الماء، صُدم بشدة لأن العروس اختفت وأخذت كل شيء معها. وبسبب شعوره بالخداع والغش، سجل شكوى ضدها لدى الشرطة.

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