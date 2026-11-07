قرقاش: التزام الإمارات الإنساني إرث كريم ونهج راسخ لا تحكمه عناوين الأخبار

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن التزام الإمارات الإنساني إرث كريم ونهج راسخ، لا تحكمه عناوين الأخبار ولا تبدّل أولويات العالم.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "بينما ينشغل العالم بتطوراته وأزماته، تبقى غزة وأهلها في قلب الإمارات وعطائها الإنساني. ووسط المعاناة، حملت عملية "الفارس الشهم 3" الفرح إلى 500 عريس وعروس وأسرهم لتؤكد أن العطاء لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يمتد إلى إعادة البسمة وإحياء الأمل بغد أفضل".