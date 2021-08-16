وفاة عروسين مصريين أثناء زفافهما والفرح يتحول إلى جنازة

المصدر: القاهرة - متابعات

تحولت زفة عروسين في مصر إلى مأتم، بعدما لقي العروسان مصرعهما في حادثة مروعة على طريق "إيتاى البارود - كفر الشيخ" كما توفيت شقيقة العروس في الحادث إثر انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مجاور للطريق أثناء زفة العروسين.

وشيع أهالي محافظة البحيرة جثمان العروسين وشقيقة العروس، اليوم الاثنين، ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن عم العروسين، قوله إن سيارة زفة العروسين انقلبت في الماء أثناء عودتهم من الكوافير، وبسبب أن شبابيك السيارة كانت مغلقة لم يستطيعوا الخروج منها، حتى أن العديد من الناس ظلوا يحاولون إخراجهم من السيارة لمدة نصف ساعة ولم يستطيعوا إخراجهم.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بالحادث وتبين مصرع كلا من "حسام. ح. ق" 26 سنة، " و"ندى. س. ق" 18 سنة، و"علا .س. ق" 15 سنة مقيمين بقرية الشعيرة ايتاى البارود.

ونشرت "بوابة الأهرام" الحكومية وصحيفة الوطن المصرية، صورة لعروسي إيتاى البارود بالبحيرة قبل مصرعهما، وأوضحت "الأهرام" أن اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي في موكب زفاف بمركز إيتاى البارود، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت داخل مصرف بقرية الخوالد.

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