امرأة تركن سيارتها الصغيرة بعد معاناة كبيرة .. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت كاميرات المراقبة في لندن فيديو طريف لامرأة تحاول ركن سيارتها بشكل موازي في مكان واسع، لكنها لم تنجح في إتمام مهمتها إلا بعد 7 دقائق و25 ثانية، رغم أن سيارتها صغيرة من نوع "تويوتا إيكو" ومساحة الوقوف تبلغ ضعف حجم سيارتها المدمجة، ولم تكن توجد أي سيارات قادمة ولا أي عوائق في الشارع.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الواقعة حدثت في منطقة ستريتهام، وأن المرأة خرجت في النهاية من سيارتها للإعجاب بجهودها.

ووصفت الصحيفة المرأة بـ"السائق الفاشل" لأنها قادت سيارتها للخلف وللأمام بشكل متكرر دون تخطيط، وفي لحظة من اللحظات كادت أن تصطدم بالسيارة التي خلفها.

وعلّق أحد الأشخاص على الفيديو قائلاً: "من الذي منحها رخصة القيادة، اختبار القيادة في المملكة المتحدة صعب للغاية".

وأضاف آخر : "قد تكون سائقة جديدة، على الأقل لم تستسلم ووصلت في النهاية إلى تحقيق غرضها في ركن السيارة".

وقال شخص ثالث: "إنها لا تقود السيارة كثيراً، أراهن أنها لا تستطيع الوقوف في أي مكان".

وفي حين أن وقوف السيارات الموازي هو جزء من اختبار القيادة في بريطانيا، لكن الفاحص يمكن أن يطلب من السائق المتدرب إما القيام بركن موازٍ على جانب الطريق، أو الوقوف في ساحة انتظار، أو الوقوف على الجانب الأيمن من الطريق.

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