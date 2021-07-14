حفل زفاف غريب على "كبوت" سيارة يقود العروس إلى الحبس.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تحرص أي عروس على أن يكون حفل زفافها مميزاً، ولكن هناك عروس هندية ذهبت بهذه الفكرة بعيدًا جدًا.

ففي محاولة لزفاف مميز، قامت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بتغيير قواعد الزفاف حيث ركبت على غطاء محرك سيارة (كبوت) دفع رباعي متحركة أمس الثلاثاء، إلا أنها سرعان ما وقعت في مأزق.

فبعد الانتشار الواسع لفيديو زفافها، تم حجز العروس من قبل شرطة منطقة بيون الهندية مع أقاربها لانتهاكها قانون المركبات الآلية.

كما تم انتهاك قواعد وإجراءات فيروس كورونا، حيث ظهر جميع أقارب العروس في الفيديو، بالإضافة إلى العروس نفسها، وهم لا يرتدون قناعاً واقياً.

وقال مسؤول في مركز الشرطة إن السيارة كانت في طريقها إلى منطقة ساسواد، حيث مكان الزفاف، وتم تصوير الفيديو أثناء سيرها على طول الطريق إلى ساسواد.

وفي الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على واتساب وبقية وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت العروس التي كانت ترتدي ملابس الزفاف جالسة على غطاء محرك السيارة، بينما كان هناك شخص على دراجة يصورها.

كانت العروس جالسة على غطاء محرك السيارة المتحرك بينما قام رجل على دراجة نارية بتصوير الفيديو.

وقال مسؤول في الشرطة: "لقد فرضنا رسومًا على العروس ومصور الفيديو والأشخاص الآخرين في السيارة، بما في ذلك السائق، بموجب أحكام قانون المركبات الآلية والأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي، وقانون إدارة الكوارث، وقانون تنظيم ماهاراشترا كوفيد. كما لم يكن أي منهم يرتدي أقنعة".

ورغم تصريحات مسؤول الشرطة إلا أن مسؤولون في الشرطة أكدوا أنه تم إطلاق سراح العروس وأهلها.

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