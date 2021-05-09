السعودية.. بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اليوم الأحد، بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال، في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن البروتوكولات الصحية السعودية تضمنت أن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، مع تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين.

وشددت الوزارة السعودية على وجوب تقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذاً للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل وجهاً لوجه مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص داخل المنشأة.

وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، العاملين بصالونات الحلاقة الرجالية بغسل اليدين بالصابون والماء الدافئ مدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل وآخر، أو تطهير الأيدي بالمعقم مدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون، وإلغاء استخدام جهاز البصمة، واستبدال تحضير الموظفين بطرق أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news