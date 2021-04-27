بالفيديو.. عراك جماعي في مطار أميركي على مقاعد الطائرة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

وثق مقطع فيديو عراكاً جماعياً في مطار ميامي الدولي في صالة شركة "أمريكان إيرلاينز" قبل أن تتوجه الطائرة إلى شيكاغو بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بعد أن تم بيع عدد تذاكر أكثر من عدد مقاعد الطائرة (الحجز الزائد).

وقالت شبكة "سي بي إس ميامي" إنه وفقاً لشهود عيان، قال موظف في شركة الطيران لمجموعة من 4 أشخاص أنه لم يتبق سوى ثلاثة مقاعد احتياطية على متن الطائرة، وقالت المجموعة التالية المكونة من 3 ركاب إن المقاعد أصبحت محجوزة لهم، وهنا بدأ العراك.

وأظهرت اللقطات التي التقطها مسافر على متن الرحلة نفسها؛ أشخاصًا يتبادلون اللكمات ويركلون بعضهم البعض بالأرجل على الرغم من مناشداتهم بالتوقف.

وبيع تذاكر أكثر من عدد المقاعد الموجودة على متن الطائرة يسمى "الحجز الزائد"، والذي يستخدم غالبًا في الولايات المتحدة على أمل أن بعض الركاب سيرفضون السفر في اللحظة الأخيرة، حيث يتم سفر أولئك الذين ليس لديهم مقاعد كافية في الرحلة التالية، وغالبًا ما يتم تقديم تعويضات مختلفة.

والحجز الزائد أمر صحيح قانونياً، حيث يمكن لشركة الطيران إجبار الركاب على التخلي عن مقاعدهم، ويفضل السؤال عن تفاصيل التأخير قبل قبول التعويض.

وتمكنت شرطة ميامي من فض العراك، وقالت إن أحد الضحايا احتاج إلى رعاية طبية، مشيرة إلى أنه رفض كتابة إفادة عن الجناة. ومع ذلك، تم اعتقال أحد زعماء المجموعة المتسببة في العراك.

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