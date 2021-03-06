مقتل 18 شخصاً في حادث مروري بمصر

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤولان بوزارة الصحة المصرية ومسؤول أمني إن 18 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون مساء أمس الجمعة في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة على طريق سريع جنوبي العاصمة القاهرة.

ووقع الحادث في محافظة الجيزة على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وقال المسؤولان الصحيان إن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج وإن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.

وقال المصدر الأمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة مما أدى إلى انقلابها على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.

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