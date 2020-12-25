شجار بالبلطة وسيخ الشواء في عيد الميلاد ينتهي بحادث دموي في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

في احتفال عشية عيد الميلاد في مدينة أوجسبورج بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، طعن رجل في الثانية والثلاثين من العمر رجلا في الثانية والعشرين بسيخ الشواء في بطنه مسببا جروحا خطيرة له.

وقالت الشرطة الألمانية إن الرجل الأصغر سنا هاجم الأكبر سناً في البداية باستخدام بلطة، إلا أنه تمكن من صد الضربة وجرحت يده في خلال ذلك، ما دفع الأكبر سنا إلى طعن الأصغر سنا في بطنه بسيخ الشواء.

هرب الرجل الأكبر سنا قبل أن يسلم نفسه لاحقاً للشرطة، التي استخدمت مروحية تابعة لها في عملية البحث عنه.

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