بالفيديو.. سقوط أمطار ثلجية كثيفة على القاهرة

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة، سقوط أمطار ثلجية كثيفة على بعض المناطق من بينها مدينة الرحاب، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وأكدت هيئة الأرصاد المصرية بحسب صحيفة "اليوم السابع"، ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار، وطالبت الهيئة قائدي المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

وفي الإسكندرية، اجتاحت موجة من الطقس السيئ أماكن متفرقة من المحافظة وأجزاء من الساحل الشمالى، منذ صباح اليوم الأربعاء، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد أدت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى إلى تراكم المياه بطريقي "الكورنيش وأبى قير".

حالة الطقس في مصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من تعرض نحو 11 محافظة لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار شديدة الغزارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما تقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية في المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

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