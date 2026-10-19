«الأرصاد» يتوقع ارتفاع «الحرارة» وزيادة الأمطار على المعتاد في الإمارات

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار ظاهرة النينيو بنسبة 96% حتى مارس 2027، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة وكميات الأمطار عن معدلاتها المعتادة في الإمارات.

وحول التوقعات الموسمية لتأثيرات «النينيو - لانينيا»، ذكر المركز أن المؤشرات الحالية للظروف المناخية في المحيط الهادئ، تشير إلى نشاط ملحوظ لظاهرة النينيو حتى فبراير من العام المقبل، مع توقعات بامتداد تأثيراتها في الدولة حتى أبريل.

وأشار إلى أن النماذج المناخية تتفق على بلوغ الظاهرة ذروتها خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بقيمة تقارب 3.0 + درجات مئوية، ما يشير إلى حدوث «نينيو» قوي جداً.

وأشار إلى أن ظاهرة «إنسو» (ENSO) هي تغير دوري في نظام المحيط والغلاف الجوي في المحيط الهادئ الاستوائي، تؤثر في الطقس حول العالم، ويقاس مؤشر «نينيو» بناء على مناطق معينة أهمها «Nino 3.4»، وهي المنطقة التي تؤثر في الدولة.

وحول الحالة السابقة، ذكر أن درجات حرارة سطح البحر الاستوائية، خلال الشهر الماضي، كانت أعلى من المعدل عبر وسط وشرق المحيط الهادئ.

وتوقع المركز للفترة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027 أن تصل ظاهرة النينيو إلى 96%، متوقعاً أن تكون درجات الحرارة وكميات هطول الأمطار خلال هذه الفترة أعلى من المعدل العام، مع تخللها بعض الحالات الجوية القوية، خاصة في آخر هذه الفترة.

كما توقع المركز سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة، من اليوم وحتى الخميس المقبل، مع فرص تكوّن السحب الركامية، وتشكل الضباب، ونشاط في حركة الرياح.

وذكر تقرير المركز أن طقس اليوم، سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وسرعتها تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الطقس، غداً وبعد غد، رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.

ويكون طقس الخميس المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية غرباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار.