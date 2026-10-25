دبي ترسي عقود 4 مشاريع جديدة لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار

أعلنت بلدية دبي ترسية عقود أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي وتعزيز كفاءتها لتلبي متطلبات النمو المستقبلي للإمارة؛ وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم لهذه المرحلة، التي تشمل تنفيذ وتمديد نحو 100 كيلومتر من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، بأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار، بما يعزز مرونة شبكة التصريف في المدينة.

وتتوزع المشاريع الجديدة على محاور حيوية تُمثّل شرايين اقتصادية، وتجارية، وصناعية، وسياحية على مستوى الإمارة على مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، لتشمل تطوير منظومة وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا، أم سقيم، الصفا، المنارة، القوز، البرشاء، الوصل، زعبيل، البدع، السطوة، والمرموم، وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسة التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في توسيع السعة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني.