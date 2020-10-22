الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطارات بمدينة ليون بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها

المصدر: باريس - رويترز

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.

وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان.

من جهتها ذكرت صحيفة «لو بروغري» المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

ومن ناحيتها أوضحت شركة «إس.إن.سي.إف» للسكك الحديدية على «تويتر» أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.



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