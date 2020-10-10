إجلاء 5000 شخص بسبب حريق كبير في شمال إسرائيل

المصدر: رام الله - وام

أجلت السلطات الإسرائيلية 5000 شخص من منازلهم في منطقة "نوف هجليل" شمال إسرائيل بسبب الحريق الكبير الذي اندلع في الأحراش القريبة وأدى إلى تدمير 20 منزلا فيما تواصل فرق الإطفاء السيطرة على النيران.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن فرق الإطفاء عملت طوال الليل في المكان وتم استدعاء مروحيات خاصة شاركت في عملية الإطفاء مشيرة إلى أن غالبية سكان "نوف هجليل" عادوا اليوم إلى منازلهم في حين نقل الذين فقدوا مأواهم إلى الفنادق.

وأضافت أن فرق الإطفاء عملت أمس على إطفاء 250 حريقا في أنحاء إسرائيل، ونقلت عن مفوض سلطات الإطفاء قوله إن "هناك شبهات أن سبب اشتعال جزء من الحرائق عامل بشري".

جاءت هذه الحرائق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وارتفاع درجة الحرارة عن معدلها.

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